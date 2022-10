Après-midi Halloween Bonnut, 30 octobre 2022, Bonnut.

Après-midi Halloween

2022-10-30 14:30:00 – 2022-10-30 17:30:00

0 EUR Brossage et déguisement des poneys d’Halloween, parcours sportif et psychomotricité avec poneys tenus en main, quizz et jeux d’halloween, élection du plus beau déguisement avec remise de prix, récolte des sucreries, goûter, boissons…

+33 6 87 83 25 91

4 astrophes

Les 4 Astrophes 450 chemin de Courne Bonnut

