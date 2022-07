Après midi Guinguette au Schnakeloch Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Après midi Guinguette au Schnakeloch Rosheim, 7 août 2022, Rosheim. Après midi Guinguette au Schnakeloch

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

2022-08-07 16:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 Rosheim

Venez guincher sur la piste de danse avec l'orchestre « Les papillons » qui vous ferra danser toute l'après midi ! Buvette et tartes flambées sur place

