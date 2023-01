Après midi « Goûter / Conte » Scrignac Scrignac Catégories d’Évènement: Finistère

Scrignac

Après midi « Goûter / Conte » Scrignac, 15 janvier 2023, Scrignac . Après midi « Goûter / Conte » 10 lieu-dit Quénéquen Scrignac Finistère

2023-01-15 – 2023-01-15 Scrignac

Finistère Vents frais, cœurs chauds…Un conte à s’emmitoufler, à rire et rêver. Jeu de mains (LSF), de laines et de chants. Familial, à partir de 3 ans. Écrit et conté par Céline Gumuchian. +33 6 21 67 40 89 Scrignac

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Scrignac Autres Lieu Scrignac Adresse 10 lieu-dit Quénéquen Scrignac Finistère Ville Scrignac lieuville Scrignac Departement Finistère

Scrignac Scrignac Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scrignac/

Après midi « Goûter / Conte » Scrignac 2023-01-15 was last modified: by Après midi « Goûter / Conte » Scrignac Scrignac 15 janvier 2023 10 lieu-dit Quénéquen Scrignac Finistère finistère Scrignac

Scrignac Finistère