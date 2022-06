Après-midi Gaming Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Catégories d’évènement: 03310

Lavault-Sainte-Anne

Après-midi Gaming Lavault-Sainte-Anne, 11 juin 2022, Lavault-Sainte-Anne. Après-midi Gaming Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne

2022-06-11 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00 Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou

Lavault-Sainte-Anne 03310 EUR 4 espaces thématiques seront proposés : espace Danse, espace Sports, espace Famille, espace RétroGaming (avec notamment des consoles des années 1980 à 2000). Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 03310, Lavault-Sainte-Anne Autres Lieu Lavault-Sainte-Anne Adresse Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Ville Lavault-Sainte-Anne lieuville Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne Departement 03310

Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne 03310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavault-sainte-anne/

Après-midi Gaming Lavault-Sainte-Anne 2022-06-11 was last modified: by Après-midi Gaming Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne 11 juin 2022 03310 Lavault-Sainte-Anne

Lavault-Sainte-Anne 03310