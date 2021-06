Villeneuve-d'Ascq Maison de quartier Jacques-Brel Nord, Villeneuve-d'Ascq Après-midi festive et cinéma en plein air avec la Maison de quartier Jacques Brel Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Après-midi festive et cinéma en plein air avec la Maison de quartier Jacques Brel Maison de quartier Jacques-Brel, 27 août 2021-27 août 2021, Villeneuve-d'Ascq. Après-midi festive et cinéma en plein air avec la Maison de quartier Jacques Brel

Maison de quartier Jacques-Brel, le vendredi 27 août à 14:00

**Vendredi 27 août 2021, Après-midi festive et cinéma en plein air de 14h à minuit avec la Maison de quartier Jacques Brel – Gratuit.** Après-midi festive autour des notions de développement durable et de culture urbaine suivie de la séance annuelle de cinéma en plein air, place Léon Blum, * Film LES INCOGNITOS de Disney * tous âges,gratuit * de 14h à minuit Vendredi 27 août 2021, Après-midi festive et cinéma en plein air avec la Maison de quartier Jacques Brel – Gratuit Maison de quartier Jacques-Brel Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier Jacques-Brel Adresse Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq