Musée Industriel de la Corderie Vallois, le mardi 21 décembre à 14:00

Un cabaret effervescent, hors du temps, fenêtre vers le rêve. Entre récit, musique, jonglerie, chanson, magie et bien plus encore ! Contes en musiques et ateliers en famille pour fêter le cirque !

inscription obligatoire

