Après-midi festive “ça fait 30 ans que ça bouge à Gutenberg” ! Bibliothèque Gutenberg, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 18h00

gratuit

Venez nombreux pour célébrer les 30 ans de la bibliothèque pendant une après-midi festive, qui réunira les comédiens d'impro du Patronage Laïque, les cuivres du conservatoire Frédérique Chopin, le piano de Julie Boulanger et les élèves de Hip-hop du collège André Citroën. Puis, la joie de nous réunir autour d'un buffet participatif où chacun pourra faire découvrir sa spécialité ! Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d'Aulas Paris 75015

8 : Lourmel (Paris) (321m) 88 : Parc André Citroën / Saint-Charles – Balard (Paris) (63m)

Contact : 0145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 Concert;Danse;Théâtre

