Après-midi festif « Un livre, une crêpe » Huisnes-sur-Mer, 5 février 2022, Huisnes-sur-Mer.

Après-midi festif « Un livre, une crêpe » Librairie La Salicorne et le Rhinocéros 7 rue de la Ferme du Temple Huisnes-sur-Mer

2022-02-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-05 19:00:00 19:00:00 Librairie La Salicorne et le Rhinocéros 7 rue de la Ferme du Temple

Huisnes-sur-Mer Manche Huisnes-sur-Mer

La librairie la Salicorne et le Rhinocéros et l’Association la Salicorne Attitude vous convient à un après-midi festif et chaleureux !

Pour un livre acheté, c’est une crêpe au sucre offerte, à emporter !

Au plaisir de vous y accueillir !

+33 2 33 60 01 31 http://www.lasalicorneetlerhinoceros.fr/

