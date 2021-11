Lille Salle Concorde Lille, Nord Après-midi festif sur le thème de Noël Salle Concorde Lille Catégories d’évènement: Lille

Après-midi festif sur le thème de Noël Salle Concorde, 22 décembre 2021, Lille. Après-midi festif sur le thème de Noël

Salle Concorde, le mercredi 22 décembre à 14:00

Un après-midi plein de surprise ! Un sculpteur de ballons sera sur place pour vous accueillir. Un spectacle de marionnette sur le thème de noël vous fera vous évader, et pour le final…. L’apparition du Père Noël ! Gratuit et ouvert à tous. Places limitées. Inscriptions obligatoire au 03.20.10.96.40 ou [[fbgdebethune@mairie-lille.fr](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr)](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr)

gratuit sur inscription

Spectacle de Noël Salle Concorde 65 rue Saint Bernard, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:00:00

