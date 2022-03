APRÈS-MIDI FESTIF Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

APRÈS-MIDI FESTIF Saint-Dié-des-Vosges, 12 mars 2022, Saint-Dié-des-Vosges. Espace Georges Sadoul salle Lautescher 28 quai Sadi Carnot

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 18:00:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges Animations musicales.

Inauguration de l’exposition photo : portraits de femmes déodatiennes “Génération de femmes”. +33 3 29 56 73 63 Ville de Saint-Dié

Espace Georges Sadoul salle Lautescher 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges

