Après-midi festif Folles

Haute-Vienne

Après-midi festif Folles, 14 mai 2022, Folles.

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Folles Haute-Vienne Folles Samedi 14 mai à 15h, salle des fêtes. Gratuit. Mairie 05 55 71 48 83. Venez nombreux assister aux spectacles offerts par la municipalité : magie, close up, duo de clowns, chansons avec le trio Contre-Temps. Samedi 14 mai à 15h, salle des fêtes. Gratuit. Mairie 05 55 71 48 83. Folles

