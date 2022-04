Après-midi festif et soirée dansante Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Après-midi festif pour l'inauguration du réseau des médiathèques du Pays de Landi. À partir de 16h, venez déambuler parmi des idées créatives, les livres et les jeux sur le son du groupe Boest an Diaoull. À 17h, vous découvrirez les grands gagnants du concours de dessin : Dessine ta bibliothèque idéale ! À partir de 19h, place à la fête avec Le Bal Floc'h ! reseaumediatheques@pays-de-landivisiau.com https://mediatheques.paysdelandi.com/

