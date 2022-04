Après-midi féérie à la patinoire de la Bulle Saint-Quentin, 10 avril 2022, Saint-Quentin.

Après-midi féérie à la patinoire de la Bulle Saint-Quentin

2022-04-10 – 2022-04-10

Saint-Quentin Aisne

APRÈS-MIDI FÉERIE

Elsa, Anna et Olaf seront dans votre patinoire le dimanche 10 avril, venez les rencontrer !

Danses, dédicaces et moments photos sont au programme !

By FairyDream Animations

contact@labullesaintquentin.fr

la bulle

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-04-04 par