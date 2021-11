Poussan Poussan Hérault, Poussan APRÈS-MIDI ET SOIRÉE SALSA CUBANA Poussan Poussan Catégories d’évènement: Hérault

Poussan

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE SALSA CUBANA Poussan, 21 novembre 2021, Poussan. APRÈS-MIDI ET SOIRÉE SALSA CUBANA Poussan

2021-11-21 – 2021-11-21

Poussan Hérault Poussan Le dimanche 21 novembre, nous accueillerons à l’Odéon music bar : Ernesto Garcia (Cuba/BCN). Danseur esthétique, énergique et souriant, il animera également la soirée, comme savent le faire les cubains.

Un après-midi de cours avec Ernesto et une soirée de Salsa Cubana avec Manuela aux platines.

– 14h30-15h30 Salsa con estilo inter 1 (petit niveau intermédiaire)

– 15h40-16h40 Timba couple (salsa avec des influences rumba, afro, reggaeton…)

– 16h50-17h50 Timba Suelta inter/av (solo)

– 18h-19h Reggaeton tous niveaux

– 19h30-22h30 Soirée avec animations Ernesto…

Dj Manuela

Restauration Foodtruck

– 22h30 musique généraliste Tarifs :

20€ 1 cours + soirée

25€ 2 cours + soirée

30€ 3 cours + soirée

35€ 4 cours + soirée

Soirée seule : 5€ Infos et inscriptions Manuela :

06 51 10 42 44 Le dimanche 21 novembre, nous accueillerons à l’Odéon music bar : Ernesto Garcia (Cuba/BCN). Danseur esthétique, énergique et souriant, il animera également la soirée, comme savent le faire les cubains.

Un après-midi de cours avec Ernesto et une soirée de Salsa Cubana avec Manuela aux platines. +33 6 51 10 42 44 Le dimanche 21 novembre, nous accueillerons à l’Odéon music bar : Ernesto Garcia (Cuba/BCN). Danseur esthétique, énergique et souriant, il animera également la soirée, comme savent le faire les cubains.

Un après-midi de cours avec Ernesto et une soirée de Salsa Cubana avec Manuela aux platines.

– 14h30-15h30 Salsa con estilo inter 1 (petit niveau intermédiaire)

– 15h40-16h40 Timba couple (salsa avec des influences rumba, afro, reggaeton…)

– 16h50-17h50 Timba Suelta inter/av (solo)

– 18h-19h Reggaeton tous niveaux

– 19h30-22h30 Soirée avec animations Ernesto…

Dj Manuela

Restauration Foodtruck

– 22h30 musique généraliste Tarifs :

20€ 1 cours + soirée

25€ 2 cours + soirée

30€ 3 cours + soirée

35€ 4 cours + soirée

Soirée seule : 5€ Infos et inscriptions Manuela :

06 51 10 42 44 Poussan

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Poussan Autres Lieu Poussan Adresse Ville Poussan lieuville Poussan