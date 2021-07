Collemiers Collemiers Collemiers, Yonne Après-midi et soirée papillons de jour et de nuit Collemiers Collemiers Catégories d’évènement: Collemiers

Yonne

Après-midi et soirée papillons de jour et de nuit Collemiers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Collemiers. Après-midi et soirée papillons de jour et de nuit 2021-07-10 – 2021-07-10

Collemiers Yonne Collemiers L’association du Ruban Vert, pour la sauvegarde et la protection de la nature, propose une journée chez Théo Millet, à Collemiers, afin d’observer les papillons de jour et de nuit. Un repas convivial s’ensuivra, avec un menu, si le temps le permet, un mouton à la broche, puis une visite du jardin, du verger, du potager.

Inscription obligatoire auprès de l’association. L’association du Ruban Vert, pour la sauvegarde et la protection de la nature, propose une journée chez Théo Millet, à Collemiers, afin d’observer les papillons de jour et de nuit. Un repas convivial s’ensuivra, avec un menu, si le temps le permet, un mouton à la broche, puis une visite du jardin, du verger, du potager.

Inscription obligatoire auprès de l’association. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Collemiers, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Collemiers Adresse Ville Collemiers lieuville 48.1564#3.22988