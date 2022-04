Après-midi et soirée jeux Le Hom Le Hom Catégories d’évènement: Calvados

Le Hom Calvados Lud’Hom organise un après midi et une soirée “jeux de société” en intérieur et extérieur ! Partenariat avec “Chez Raph”, deux formules avec accès aux jeux au tarifs suivants :

– 10€ la demi-pizza + 1 boisson sans alcool + 1 dessert (+1€ de consigne pour l’éco-cup)

– 15€ la pizza entière + 1 boisson sans alcool + 1 dessert (+1€ de consigne pour l’éco-cup) Nous proposons également un accès aux jeux de société sans formule au tarif 2€ pour les adultes et gratuit pour les mineurs accompagnés. Pour ces formules (uniquement sur réservation), veuillez nous indiquer les nombres pour chaque formule, vos noms et prénoms ainsi que les choix de pizzas, parmi les suivantes :

Moulin : sauce tomate, champignons, jambon, olives, mozzarella.

4 fromages : sauce tomate, gorgonzola, parmesan, chèvre, mozzarella

Capri : sauce tomate, jambon, mozzarella

Princesse : sauce tomate, lardons, bolognaise maison, olives, mozzarella.

Végétarienne : sauce tomate, poivrons grillés, fond d’artichaut, câpres, olives, mozzarella. Merci d’envoyer votre réservation et votre règlement avant le 22 avril au plus tard, à l’adresse suivante : LUD’HOM

Sophie Loquet

7, rue de l’église

Hamars

