Après-midi et soirée jeux de société Le Chauchet, samedi 24 février 2024.

Après-midi et soirée jeux de société Le Chauchet Creuse

Le Comité des Fêtes du Chauchet en partenariat avec le magasin « Line et Léo » d’Evaux les Bains vous propose une après-midi et une soirée jeux de société.

L’accès est gratuit et ouvert à tous. Les jeux sont pour tous âges.

Venez passer une après-midi à jouer ! Une bonne occasion de rencontrer d’autres personnes dans une ambiance familiale.

Toute la journée buvette, crêpes et fondu-frites EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 23:00:00

Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfchauchet@gmail.com

L’événement Après-midi et soirée jeux de société Le Chauchet a été mis à jour le 2024-02-09 par Marche et Combraille en Aquitaine