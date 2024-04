Après-midi et soirée jeux de société Espace de la Gare Argelès-Gazost, samedi 3 février 2024.

Après-midi et soirée jeux de société Espace de la Gare Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tous les samedis. Après avoir traîné nos bottes dans diverses contrées, nous déposerons désormais notre paquetage tous les samedis de 14h à minuit à l’EVS de la gare à Argelès-Gazost que nous remercions de nous accueillir.

Si vous voulez rejoindre la Guilde c’est là que vous nous retrouverez chaque semaine, mais cela n’empêchera pas nos membres de s’aventurer sur d’autres terres pour poursuivre la quête qui leur a été confiée !

On se retrouve donc dès ce samedi 3 février pour des parties endiablées et des moments de convivialité comme on les aime .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-06-29 00:00:00

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Après-midi et soirée jeux de société Argelès-Gazost a été mis à jour le 2024-03-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65