Après-midi enfants et parents Saint-Jean-Trolimon, 2 mars 2023, Saint-Jean-Trolimon Saint-Jean-Trolimon. Après-midi enfants et parents Spots de vie Saint-Jean-Trolimon Finistère

2023-03-02 16:30:00 – 2023-03-02 18:00:00 Saint-Jean-Trolimon

Finistère Saint-Jean-Trolimon Un moment pour se rencontrer, partager, découvrir, jouer autour d’un goûter. spotsdevie@gmail.com +33 2 98 54 62 03 http://www.spot-de-vie.com/ Saint-Jean-Trolimon

Spots de vie

