Après midi détente et Théatre forum au Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye, dimanche 7 avril 2024.

Que vous soyez parents, enfants, intéressés par la résolution de conflits, ou simplement curieux, retrouvons-nous au Moulin de Vanneau pour un après-midi unique et enrichissant !

Dans le cadre de son financement participatif pour soutenir l’association, ExEcCo vous propose gratuitement plusieurs activités qui vont certainement vous intéresser vous et vos enfants !

Programme

12 h 00 Pic-nic tiré du sac dans l’herbe du Moulin de Vanneau (avec musique de fond au piano)

13 h 30 Atelier Chi Kong pour enfants

14 h 15 Théâtre forum et Musicomathon résolution participative d’un conflit parent-enfant, accompagné d’une improvisation au piano !

15h30 Théatre forum & Musicomathon résolution participative d’un conflit de couple, accompagné d’une improvisation au piano !

16 h 30 Mini-projection de notre 1ère vidéo de résolution de conflit (embrouille entre voisins) + présentation d’ExEcCo

16 h 45 Goûter offert

En continu, il y aura un espace couvert de jeux, pour les enfants, ainsi qu’un babyfoot, une table de ping pong, Merci à l’association Ces 7 Lieux pour le superbe Bus !

Tout cela vous sera offert par l’association ExEcCo, qui souhaite mieux faire connaître son objectif et ses activités, et lancer officiellement l’appel à financement participatif !

En cas de temps pluvieux ou froid, nous nous abriterons sous le hangar avec des radiants pour nous chauffer.

Aussi, le restaurant du Moulin de Vanneau sera ouvert le midi, alors si vous voulez découvrir ce délicieux restaurant, c’est aussi l’occasion ! EUR.

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Moulin de Vanneau

Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté execco@riseup.net

