Après-midi des copistes Mâcon, 20 mars 2022, Mâcon.

Après-midi des copistes Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

2022-03-20 – 2022-03-20 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 2.5 EUR Essayez-vous à la copie dans les salles du musée et bénéficiez des conseils d’un enseignant de l’Ecole municipale d’arts plastiques. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Sur inscription auprès de l’EMAP.

Public : familles / Durée : 2h

+33 3 85 38 61 46 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines

