Après-midi dédiée à des formes éphémères en lien avec l'exposition Quelque part entre le silence et les parlers Maison des arts,centre d'art contemporain de Malakoff, 11 septembre 2021, Malakoff.

Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff, le samedi 11 septembre à 15:00

Pour accompagner la programmation de l’été culturel initiée par la DRAC île-de-France, le centre d’art de Malakoff a imaginé avec Florian Gaité, commissaire de l’exposition collective « quelque part entre le silence et les parlers » en cours à la maison des arts et le collectif 16AM en résidence à la supérette, un temps fort « spécial été culturel 2021 » qui croise des performances et un parcours sur les deux sites du centre d’art. Avec Louisa Babari, Adel Bentounsi, Walid Bouchouchi, Fatima Chafaa, Dalila Dalléas Bouzar, Mounir Gouri, Fatima Idiri, Sabrina Idiri Chemloul, Amina Menia et Sadek Rahim. Samuel Belfond, Clément Douala, Théo Duporté, Aurélie Faure, Ava Hervier, Arnaud Idelon et Camille Trapier. ### **première partie à la maison des arts** 15h : visite de l’exposition en compagnie du commissaire florian gaité. 15h45 : performance “détails” d’adel bentounsi. 16h30 : performance “rituel pour elle” de dalila dalléas bouzar. En continu : œuvre sonore “voix publiques” de louisa babari. 17h – 17h30 : départ vers la supérette. ### **deuxième partie à la supérette** 17h30 – 20h : performances “première fête” du collectif 16am. **programme détaillé** ———————- **adel bentounsi** _détails,_ 2020, performance, 40 min. Dans le contexte du hirak, le mouvement de contestation qui a réuni plusieurs millions d’Algériens pendant de longs mois en 2019 et 2020, Adel Bentounsi pense à un moyen pour l’individu de répondre au caractère massif de ces marées humaines comme à l’immensité du moment historique. Le dispositif qu’il imagine prend le parfait contrepoint de leur démesure, en cherchant à distinguer chaque porteur du reste de la foule non par un excès de visibilité, mais en opérant une réduction. Aux côtés des autres manifestants, il porte ou fait porter des pancartes miniatures sur lesquelles sont rédigés slogans, titres de livres ou de chanson, citations, en diverses langues. Les dimensions réduites forcent les autres manifestants à se rapprocher et à entamer, dans la proximité, une discussion, à réagir. En complément des cris silencieux des pancartes, Adel Bentounsi pose ici les conditions d’un dialogue en petit comité, créant de micro-communautés au cœur de la multitude. **dalila dalléas bouzar** _rituel pour elle,_ performance, 25 min. Dalila Dalléas Bouzar se reconnecte à une tradition ancestrale dont elle réinvente les signes et joue avec les symboles, tapis dans les inconscients collectifs. Mettant en jeu des objets et des gestes symboliques, des éléments de parure ou des matériaux naturels, ses performances convoquent les forces du rituel pour mobiliser une spiritualité réinventée à sa façon. Pour Rituel pour elle, pensée spécialement en regard de l’exposition à la maison des arts de Malakoff, elle centre son action sur la bouche et la voix, en référence au corps de la femme et à la mère. Outils de la parole poétique, d’ingestion et de mastication, de désir et de sensualité, tous deux œuvrent à réparer le lien trop souvent rompu entre l’infinité du cosmos et l’intimité de l’humain. **louisa babari** _voix publiques_, 2021, dispositif d’écoute en continu. Voix Publiques est un programme de compilation et de diffusion de la littérature poétique panafricaine. Le programme doté d’une infrastructure simple et mobile permet de rencontrer le public là où il se trouve, de valoriser et porter leurs textes et voix en constituant une archive, diffusée au cœur des quartiers et des institutions. Pour l’occasion, la sélection est centrée sur les voix des femmes, un mix de paroles, d’écrits de poétesses africaines ou afro-descendantes, en arabe, en français ou en anglais. Le programme est complété par la restitution sonore, documentaire, d’un atelier d’écriture réservé aux femmes en Algérie victimes de violences. Avec Mari.me Kane, Wiame Awres, Tinhinane Adjtoutah, Raina Lampkins-Fielder, Ottonella Mocellin, Samira Fall, Anne Marie de Oliveira, Aminata Yacine Sane, Inka Ernst, Caroline Jacquemart, Habiba Djahnine, Samira Negrouche, Fatim Samake et Louisa Babari.

Entrée libre

L’équipe a imaginé avec Florian Gaité et le collectif 16AM un temps fort « spécial été culturel 2021» qui croise des performances et un parcours sur les deux sites du centre d’art.

