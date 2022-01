Après-midi découverte sensorielle du cheval – Spéciale enfants Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Saône-et-Loire

Après-midi découverte sensorielle du cheval – Spéciale enfants Cortambert, 14 février 2022, Cortambert. Après-midi découverte sensorielle du cheval – Spéciale enfants Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert

2022-02-14 – 2022-02-18 Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury

Cortambert Saône-et-Loire Séance différente selon le sens choisi (toucher/odorat/ouïe/goût) :

– Présentation de l’élevage aux paddocks

– Si le sens est le toucher : jeux entre les enfants sur le toucher avec Kim du toucher les yeux fermés, parcours pieds nus

– Préparation du ou des chevaux : pansage avec l’accent sur les ressentis au toucher du cheval, son poil, sa crinière ; observation de ses pieds

– Travail à pied et en longe

– Goûter

– Bilan de la séance : partage des ressentis et Quizz + coloriage Nos + : chevaux très gentils, manège et rond de longe, beau terrain fermé, coins ombragés, toilettes Enfant de 5 à 10 ans.

Venir en tenue adaptée : jeans et baskets/boots

Minimum 2 enfants – Maximum 6 enfants carolinedubois@orange.fr https://www.billetweb.fr/apres-midi-decouverte-sensorielle-du-cheval-speciale-enfants Séance différente selon le sens choisi (toucher/odorat/ouïe/goût) :

– Présentation de l’élevage aux paddocks

– Si le sens est le toucher : jeux entre les enfants sur le toucher avec Kim du toucher les yeux fermés, parcours pieds nus

– Préparation du ou des chevaux : pansage avec l’accent sur les ressentis au toucher du cheval, son poil, sa crinière ; observation de ses pieds

– Travail à pied et en longe

– Goûter

– Bilan de la séance : partage des ressentis et Quizz + coloriage Nos + : chevaux très gentils, manège et rond de longe, beau terrain fermé, coins ombragés, toilettes Enfant de 5 à 10 ans.

Venir en tenue adaptée : jeans et baskets/boots

Minimum 2 enfants – Maximum 6 enfants Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cortambert, Saône-et-Loire Autres Lieu Cortambert Adresse Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Ville Cortambert lieuville Cluny Horse Valley Chemin des Beunons Lieu-dit Toury Cortambert

Cortambert Cortambert https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cortambert/