Après-midi découverte poney avec le goût des rencontres Lées-Athas Lées-Athas Catégories d’évènement: Lées-Athas

Pyrénées-Atlantiques

Après-midi découverte poney avec le goût des rencontres Lées-Athas, 26 juillet 2022, Lées-Athas. Après-midi découverte poney avec le goût des rencontres

Ecuries d’Arnago Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn

2022-07-26 – 2022-07-26 Lées-Athas

Pyrénées-Atlantiques Lées-Athas 10 10 EUR Le Goût des rencontres propose une après-midi découverte Poney avec une approche du petit cheval, soins et petits exercices.

Groupe de 6 enfants

A partir de 5 ans.

Inscription obligatoire. Le Goût des rencontres propose une après-midi découverte Poney avec une approche du petit cheval, soins et petits exercices.

Groupe de 6 enfants

A partir de 5 ans.

Inscription obligatoire. +33 6 33 12 00 43 Le Goût des rencontres propose une après-midi découverte Poney avec une approche du petit cheval, soins et petits exercices.

Groupe de 6 enfants

A partir de 5 ans.

Inscription obligatoire. OTHB

Lées-Athas

dernière mise à jour : 2022-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

Détails Catégories d’évènement: Lées-Athas, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lées-Athas Adresse Ecuries d'Arnago Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn Ville Lées-Athas lieuville Lées-Athas Departement Pyrénées-Atlantiques

Après-midi découverte poney avec le goût des rencontres Lées-Athas 2022-07-26 was last modified: by Après-midi découverte poney avec le goût des rencontres Lées-Athas Lées-Athas 26 juillet 2022 Ecuries d'Arnago Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn

Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques