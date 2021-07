Après-midi découverte de l’équiation Cortambert, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Cortambert.

Après-midi découverte de l’équiation 2021-07-13 – 2021-07-13 Cluny Horse Valley 658 Toury

Cortambert Saône-et-Loire Cortambert

EUR 70 70 Vous êtes débutant et vous rêvez de monter à cheval : venez tenter l’expérience de Cluny Horse Valley

– Séance personnalisée en groupe de 3 personnes maximum

– Approche bienveillante et sécuritaire du cheval

3 ateliers variés pour apprendre les fondamentaux avec et autour des chevaux

– pansage et relation homme / cheval

– approche éthologique par le travail à pied

– mise en selle, jeux et promenade en fin de séance

Au cours de cet après-midi, vous recevrez les bases de l’équitation de loisirs pour vous permettre de participer aux activités équestres en sécurité et avec plaisir.

Nos + : Chevaux de race Américaine (Paint Horse et Quarter Horse) sélectionnés pour leur calme et leur éducation

Selles Western de qualité très adaptés à l’équilibre des débutants

Débutant, de tout âge: de 7 à 77 ans

En bonne forme physique ; poids inférieur à 90 kg

Venir en tenue adaptée : Jeans et baskets/boots

Maximum : 3 personnes

jcbetis@orange.fr https://www.billetweb.fr/apres-midi-decouverte-de-lequitation

