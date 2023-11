Après-midi découverte de l’Economie Sociale et Solidaire Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Après-midi découverte de l'Economie Sociale et Solidaire Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris, 25 novembre 2023, Paris.

de 14h00 à 18h00

Tout public. gratuit

Samedi 25 novembre de 14h à 18h, participez à un après-midi découverte de l’ESS – une économie qui a des principes, à la Maison des Canaux ! Au programme : Une exposition guidée qui vous emmènera à la découverte de l’Economie Sociale et Solidaire.

Des projections de reportages inspirants dans les coulisses de structures qui cassent les de leur secteur !

Un grand quiz animé pour tester vos connaissances de l’ESS.

Un jeu de piste pour les plus petit⸱es. Une occasion unique de passer un moment en famille à la Maison des Canaux, vitrine de l’économie circulaire, grâce à un circuit animé par les médiateur⸱rices de l’association Les Canaux ! L’Économie Sociale et Solidaire n’aura plus de secret pour vous ! À partir de 6 ans. Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris Contact : https://lescanaux.com/apresmidi-decouverte-ess/ https://www.facebook.com/lescanaux https://www.facebook.com/lescanaux https://lescanaux.com/apresmidi-decouverte-ess/

