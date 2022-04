Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde

Seine-Maritime

Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde, 3 août 2022, Biville-la-Baignarde. Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Voie Henri IV Ecuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde

2022-08-03 – 2022-08-03 Voie Henri IV Ecuries des Grandes Plaines

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Biville-la-Baignarde Pour les enfants de 4 à 12 ans, visite du parc animalier, découverte de la mare, pansage des poneys, monte à poney et découverte du cheval. Rendez-vous à 14h au centre équestre de Ecuries des Grandes Plaines. Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Pour les enfants de 4 à 12 ans, visite du parc animalier, découverte de la mare, pansage des poneys, monte à poney et découverte du cheval. Rendez-vous à 14h au centre équestre de Ecuries des Grandes Plaines. Réservation obligatoire et nombre de… tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.tourisme-terroirdecaux.fr/ Pour les enfants de 4 à 12 ans, visite du parc animalier, découverte de la mare, pansage des poneys, monte à poney et découverte du cheval. Rendez-vous à 14h au centre équestre de Ecuries des Grandes Plaines. Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Voie Henri IV Ecuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde, Seine-Maritime Autres Lieu Biville-la-Baignarde Adresse Voie Henri IV Ecuries des Grandes Plaines Ville Biville-la-Baignarde lieuville Voie Henri IV Ecuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde Departement Seine-Maritime

Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde 2022-08-03 was last modified: by Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde 3 août 2022 Biville-la-Baignarde seine-maritime

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime