Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde, Seine-Maritime Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde

Seine-Maritime

Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Biville-la-Baignarde, 11 août 2021-11 août 2021, Biville-la-Baignarde. Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines 2021-08-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-11 17:00:00 17:00:00 Voie Henri IV Ecuries des Grandes Plaines

Pour les enfants de 4 à 12 ans, visite du parc animalier, découverte de la mare, pansage des poneys, monte à poney et découverte du cheval.

Réservation obligatoire ! tourisme@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.tourisme-terroirdecaux.fr/ RDV à 14h au centre équestre de Biville-la-Baignarde

Détails Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde, Seine-Maritime Autres Lieu Biville-la-Baignarde Adresse Voie Henri IV Ecuries des Grandes Plaines Ville Biville-la-Baignarde lieuville 49.71758#1.05485