Après-midi de sensibilisation sur les berges de Garonne Aiguillon, 26 novembre 2022, Aiguillon.

Après-midi de sensibilisation sur les berges de Garonne

Aiguillon Lot-et-Garonne

2022-11-26 13:30:00 – 2022-11-26

Aiguillon

Lot-et-Garonne

Vous avez rendez-vous à l’emblématique pointe de la Confluence, pour découvrir Garonne, son histoire, son patrimoine naturel et participer à la plantation d’arbres sur les berges. L’après-midi sera conclue par une collation en salle, l’occasion de prolonger la rencontre et poursuivre les échanges.

13h30 : Rendez-vous à la pointe de la Confluence (stationnement impasse du Confluent) et répartition par groupe

14h00 à 16h30 : Rotation des groupes sur les ateliers

Plantations par les Amis du Confluent

Balade commentée à Rébequet : « Garonne Historique » et « Garonne Nature »

16h30 : Départ vers la salle pour le pot de fin de journée (lieu à préciser cf mairie d’Aiguillon)

17h00 : Présentation des acteurs de la journée et Collation pour clôturer la journée – Point Jeune (CAM – 1 rue de Visé 47190 Aiguillon)

+33 5 62 72 76 00

Aiguillon

