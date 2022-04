APRÈS-MIDI DE PÂQUES Etzling Etzling Catégories d’évènement: Etzling

Moselle

APRÈS-MIDI DE PÂQUES Etzling, 21 avril 2022, Etzling. APRÈS-MIDI DE PÂQUES Etzling

2022-04-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-21

Etzling Moselle Etzling Après-midi de Pâques organisée par l’association Chêne d’Or à partir de 14h30 à la salle polyvalente. Renseignements au 03.87.87.44.06 +33 3 87 87 44 06 Etzling

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Etzling, Moselle Autres Lieu Etzling Adresse Ville Etzling lieuville Etzling Departement Moselle

Etzling Etzling Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etzling/

APRÈS-MIDI DE PÂQUES Etzling 2022-04-21 was last modified: by APRÈS-MIDI DE PÂQUES Etzling Etzling 21 avril 2022 Etzling Moselle

Etzling Moselle