Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-sur-Mer Gironde, Le Verdon-sur-Mer Après-midi de Noël festif : Nombreuses animations et collation offerte en présence du Père Noël Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Le Verdon-sur-Mer

Après-midi de Noël festif : Nombreuses animations et collation offerte en présence du Père Noël Le Verdon-sur-Mer, 15 décembre 2021, Le Verdon-sur-Mer. Après-midi de Noël festif : Nombreuses animations et collation offerte en présence du Père Noël Le Verdon-sur-Mer

2021-12-15 14:00:00 – 2021-12-15 17:30:00

Le Verdon-sur-Mer Gironde Le Verdon-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Verdon-sur-Mer Autres Lieu Le Verdon-sur-Mer Adresse Ville Le Verdon-sur-Mer lieuville Le Verdon-sur-Mer