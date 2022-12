APRES-MIDI DE NOEL Arreau Arreau Pyrénées 2 Vallées, CDT65 Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées Arreau La commune d’Arreau organise une après midi de Noël sous la Halle

A partir de 14h30, seront installés des jeux gonflables.

A 15h, le théâtre des Pantouflards de la Barthe de Neste nous offrira un joli spectacle de marionnettes, en attendant l’arrivée du Père Noël à 16h.

Le chocolat chaud et le vin chaud seront offerts et l'association des parents d'élèves « pose ton cartable » proposera à la vente des gourmandises. +33 5 62 40 75 60

