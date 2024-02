Après-midi de jeux TOSTAT Tostat, dimanche 3 mars 2024.

Venez vous changer les idées en jouant à des jeux de sociétés.

Ouvert à tous, du plus jeune au plus vieux, du plus fair-play au plus râleur !

Jeux traditionnels et modernes.

Sur place goûter et boissons sans alcool.

Entrée gratuite.

En savoir plus sur l’association Jeux d’Adour

« Nous souhaitons proposer aux habitants des villages voisins des rencontres intergénérationnelles autour du jeu de société dans un cadre public ou privé afin de :

Créer du lien entre les personnes et entre les générations par le jeu de société,

Créer des moments de convivialité ouvert à tous pour découvrir des jeux modernes ou traditionnels,

Rompre l’isolement ou la solitude des personnes,

Partager des moments ludiques et sympathiques. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 13:30:00

fin : 2024-03-03 17:30:00

TOSTAT 12 Rue du Pic du Midi

Tostat 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie jeuxdadour@gmail.com

