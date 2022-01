Après-midi de jeux et d’échanges Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Après-midi de jeux et d’échanges Bouxwiller, 22 janvier 2022, Bouxwiller. Après-midi de jeux et d’échanges Bouxwiller

2022-01-22 16:00:00 – 2022-01-22 22:00:00

Bouxwiller Bas-Rhin Deux jeux seront proposés (au choix, ou les deux) Love letter : – est un petit jeu de cartes malin à base de bluff et de déduction. Dans le jeu Love Letter, votre but est de faire parvenir une lettre d’amour à la Princesse. Malheureusement, elle s’est enfermée dans le palais et vous dépendez d’intermédiaires pour livrer votre message. Mixmo : – rivalisez d’ingéniosité pour placer toutes vos lettres sur la grille des mots et crier « Mixmo ! » Mixmo est un formidable jeu de lettres, rapide et stimulant. Dans ce jeu un peu fou, tous les joueurs jouent en même temps pour former des grilles de mots. La course est endiablée, la tension soutenue. Accessible à la fois aux amateurs de jeux de lettres comme aux novices, Mixmo est un jeu rapide et convivial où l’absence de temps et la liberté de modifier sa grille à tout moment permettent de pratiquer une gymnastique mentale intense. Le Tiers Lieu 59 Grand Rue accueillera la section »Jeux de société et de cartes » de l’ASL Singrist qui animera : »Aimer jouer, jouer toujours’ +33 6 88 72 92 45 Deux jeux seront proposés (au choix, ou les deux) Love letter : – est un petit jeu de cartes malin à base de bluff et de déduction. Dans le jeu Love Letter, votre but est de faire parvenir une lettre d’amour à la Princesse. Malheureusement, elle s’est enfermée dans le palais et vous dépendez d’intermédiaires pour livrer votre message. Mixmo : – rivalisez d’ingéniosité pour placer toutes vos lettres sur la grille des mots et crier « Mixmo ! » Mixmo est un formidable jeu de lettres, rapide et stimulant. Dans ce jeu un peu fou, tous les joueurs jouent en même temps pour former des grilles de mots. La course est endiablée, la tension soutenue. Accessible à la fois aux amateurs de jeux de lettres comme aux novices, Mixmo est un jeu rapide et convivial où l’absence de temps et la liberté de modifier sa grille à tout moment permettent de pratiquer une gymnastique mentale intense. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller

Bouxwiller Bouxwiller https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/