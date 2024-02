Après-midi de jeux anciens en bois à Trôo Troo, dimanche 30 juin 2024.

Après-midi de jeux anciens en bois à Trôo Troo Loir-et-Cher

Dimanche

Que vous soyez petits ou grands, venez jouer avec d’anciens jeux en bois… seul ou en famille, vous passerez un après-midi inoubliable.

7ème après-midi de jeux anciens en bois à Trôo. Venez vous amuser à Trôo tout l’après-midi avec d’anciens jeux en bois en plein-air, des jeux d’adresse, de force, de réflexion, de chance… ! Le but de cette animation est de faire revivre certains jeux mais surtout que tout le monde passe un bon temps ! Cette animation concerne petits et grands de 3 à 99 ans car elle permet à tous de s’amuser tout en découvrant des anciens jeux de village. Ce sont tous des jeux de logique ou d’adresse. Cela rappellera des souvenirs aux plus anciens et les plus jeunes s’amuseront à découvrir ces jeux anciens…. Venez essayer… .

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire tourisme.troo@gmail.com

