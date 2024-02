Après-midi de Contes Salle Communale en Mairie Sercy, samedi 9 mars 2024.

Après-midi de Contes Salle Communale en Mairie Sercy Saône-et-Loire

Equi’Lien et Contes en Granges vous invitent à une après midi de Contes pour enfants et adultes. La troupe Les Gens d’Aujourd’hui y contera la rencontre des Troubadours et de la curiEUXsité autour des animaux et de CHEVAUX.

Entrée libre avec libre participation aux frais Goûter possible sur place (vente de gaufres, crêpes, boissons chaudes et froides).

Réservation très conseillée 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 18:30:00

Salle Communale en Mairie Rue de la Mairie

Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Contesengranges@gmail.com

L’événement Après-midi de Contes Sercy a été mis à jour le 2024-02-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II