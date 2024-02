Après-midi dansante et soirée avec les années 50’s Glanges, samedi 16 mars 2024.

Après-midi dansante et soirée avec les années 50’s Glanges Haute-Vienne

À la radio, dans les superbes voitures américaines on écoute Johnny B. Good et dans les bals de campagne, les Pin Up, les GI, les pioupious sous les drapeaux et les rockeurs (entre autres!) se déhanchent….

Le COMDEF vous propose de vous propulser dans les années 50’s le temps d’une journée le SAMEDI 9 MARS 2024.

Au programme à partir de 16h, à la salle des fêtes de Glanges, Venez déguster Donut’s, chocolat chaud en admirant les voitures du CLASSIC AMERICAN CAR CLUB de l’Association BAND OF BUDDIES ainsi que les véhicule militaires de l’association JADIS ANIMATION (reconstitution et pédagogie) et échanger avec ces passionnés jusqu’à l’heure de l’apéro.

La soirée continue avec votre propre déhanché au Bal 50’S PARTY assurée par le groupe HOME MADE

Buvette et restauration FIFTY’S concoctées par le COMDEF

Pour ce HAPPY DAY’S: Entrée Gratuite et Ambiance WOUHA EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes

Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesglanges@gmail.com

