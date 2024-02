après-midi dansante du comité de jumelage Salle « La Pléiade » Étaules, dimanche 7 avril 2024.

APRES MIDI DANSANTE organisée par le COMITE DE JUMELAGE. Ouvert à tous. Dimanche 7 avril. salle La Pléiade.

Stage et danse

Tarifs 10€ une boisson chaude et une pâtisserie

Informations et réservations 06 62 47 72 02.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07

Salle « La Pléiade » 35 chemin de Sable

Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sylvie.dasilva59@sfr.fr

