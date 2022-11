Après-midi dansante Deauville, 29 novembre 2022, Deauville.

Après-midi dansante

Club Jacques Letarouilly 29 rue Albert Fracasse Deauville 14800

2022-11-29 14:30:00 – 2022-11-29 16:30:00

Club Jacques Letarouilly 29 rue Albert Fracasse

Deauville

14800

« Et si on dansait ? »

Venez profiter d’une après-midi dansante pour le plus grand plaisir de chacun et swinguez sur des rythmes variés !

+33 2 31 88 29 97

dernière mise à jour : 2022-11-10 par