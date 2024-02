Après-midi dansante à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou, dimanche 24 mars 2024.

Après-midi dansante à partir de 14h30, organisée par Josy Danse.

Animation Trio Nathalie Legay. Entrée 12 € (ouverture des portes à 13h)

Animation Trio Nathalie Legay. Entrée 12 € (ouverture des portes à 13h)Une pâtisserie, une boisson chaude, une boisson froide par personne, et une bouteille d’eau de source (1,5l) par table de 8 personnes offertes. A 19 h Soupe et verre de vin offerts .

Renseignements et réservation: 06.80.53.90.42 & 06.78.29.44.23 .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

