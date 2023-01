Après-midi dansant Yzeure Yzeure Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure

Après-midi dansant Yzeure, 27 janvier 2023, Yzeure Yzeure. Après-midi dansant Chemin des Ozières Salle des Ozières Yzeure Allier Salle des Ozières Chemin des Ozières

2023-01-27 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-27 16:30:00 16:30:00

Salle des Ozières Chemin des Ozières

Yzeure

Allier Yzeure Un moment pour danser, grâce à l’accordéon… Spécial musette ! http://www.ville-yzeure.com/ Salle des Ozières Chemin des Ozières Yzeure

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeure Allier Salle des Ozières Chemin des Ozières Ville Yzeure Yzeure lieuville Salle des Ozières Chemin des Ozières Yzeure Departement Allier

Yzeure Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure-yzeure/

Après-midi dansant Yzeure 2023-01-27 was last modified: by Après-midi dansant Yzeure Yzeure 27 janvier 2023 Allier Chemin des Ozières Salle des Ozières Yzeure Allier Yzeure Yzeure Allier

Yzeure Yzeure Allier