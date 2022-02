APRES MIDI DANSANT SAINT VALENTIN Vittel Vittel

Vittel Vosges Vittel 10 EUR Le Lions Club Vittel Eaux Vives organise un après-midi dansant pour la Saint Valentin animé par Patricia CROLBOIS, accordéoniste au féminin.

Tombola gratuite.

Entrée: 10€ / (pâtisseries offertes)

Dans le respect des gestes barrières (pass vaccinal contrôlé) +33 6 84 04 44 49 PHOTO LIONS CLUB

