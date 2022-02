Après-midi dansant Saint-Maximin Saint-Maximin Catégories d’évènement: Oise

Saint-Maximin

Après-midi dansant Saint-Maximin, 13 mars 2022, Saint-Maximin. Après-midi dansant Saint-Maximin

2022-03-13 14:00:00 – 2022-03-13 18:00:00

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin 13 13 L’Art d’Oise est ravi de vous inviter à son premier après-midi dansant !

Le dimanche 13 mars 2022, de 14H à 18H, profitez d’un DJ animateur, d’un goûter (plateau de fromage, tartes/gâteaux).

Un bar sera disponible sur place pour les boissons alcoolisées et pour les softs.

Informations et réservations au 06.60.26.30.58 L’Art d’Oise est ravi de vous inviter à son premier après-midi dansant !

Le dimanche 13 mars 2022, de 14H à 18H, profitez d’un DJ animateur, d’un goûter (plateau de fromage, tartes/gâteaux).

Un bar sera disponible sur place pour les boissons alcoolisées et pour les softs.

Informations et réservations au 06.60.26.30.58 eva@artdoisesalon.com +33 6 60 26 30 58 L’Art d’Oise est ravi de vous inviter à son premier après-midi dansant !

Le dimanche 13 mars 2022, de 14H à 18H, profitez d’un DJ animateur, d’un goûter (plateau de fromage, tartes/gâteaux).

Un bar sera disponible sur place pour les boissons alcoolisées et pour les softs.

Informations et réservations au 06.60.26.30.58 Salon Art d’Oise saint-maximin

Saint-Maximin

dernière mise à jour : 2022-02-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Maximin Autres Lieu Saint-Maximin Adresse Ville Saint-Maximin lieuville Saint-Maximin Departement Oise

Saint-Maximin Saint-Maximin Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maximin/

Après-midi dansant Saint-Maximin 2022-03-13 was last modified: by Après-midi dansant Saint-Maximin Saint-Maximin 13 mars 2022 Oise Saint-Maximin

Saint-Maximin Oise