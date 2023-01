APRÈS-MIDI DANSANT Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

APRÈS-MIDI DANSANT Paimbœuf, 15 février 2023, Paimbœuf . APRÈS-MIDI DANSANT 33 Boulevard Dumesnildot Salle Cutullic Paimbœuf Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Après-midi convivial et dansant en compagnie de JR Animations et en compagnie d’Ingrid pour un spectacle de cabaret participatif avec une multitude de costumes ! Buvette sur place. Entrée gratuite sur inscription : 02 40 27 51 77. Salle Cutullic 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf

