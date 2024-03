Après-midi dansant Gergy, dimanche 14 avril 2024.

La Bouge’otte organise un après-midi dansant avec la participation de Salvatore GRECO et Gilles DELHOMMEAU. . Un répertoire varié Eddy MITCHEL, Michel SARDOU, Johnny HALLYDAY, Michel DELPECH…

Andréa BOCCELLI, Claude BARZOTTI, Adriano CELENTANO, Eros RAMAZZOTTI….GYPSY KING, Manu CHAO.

Valses, Tarentelle, Swing, Hispano-Latino, Rumba Gitane…

Répertoire de chansons et musiques Françaises, Italiennes, Hispaniques les plus représentatives des années passées. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Salle des Fêtes Pierre Lapin

Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté christian.mazoyer71@orange.fr

