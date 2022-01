Après midi dansant de la nouvelle année Compiègne, 30 janvier 2022, Compiègne.

Après midi dansant de la nouvelle année Compiègne

2022-01-30 14:30:00 – 2022-01-30 19:30:00

Compiègne Oise

L’animation de cette soirée est confiée à l’orchestre de Benoit NORTIER qui sera accompagne de 3 Musiciens.

Votre participation nécessitera le rigoureux respect des règles sanitaire en vigueur qui sont : le port du masque à l’extérieur et à l’intérieur, le contrôle du Pass de Vaccinatio et le port du masque pour danser (à cet effet et pour vous éviter de vous essouffler, il sera demandé aux musiciens de raccourcir les morceaux de danse.)

danseurs.compiegnois@gmail.com +33 6 81 95 90 49 http://les-danseurs-du-coeur.over-blog.com/

Compiègne

