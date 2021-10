Après-midi dansant Compiègne, 18 novembre 2021, Compiègne.

Après-midi dansant 2021-11-18 14:30:00 – 2021-11-18 20:00:00

Compiègne Oise Compiègne

On dansera et on fêtera aussi le Beaujolais Nouveau !

L’ animation sera assurée par l’Orchestre de Jérôme GAUTHIER accompagné de 3 musiciens.

1ere Formule : de 14h30 à 20h ; entrée pour la Danse seule à 10€

2e Formule : de 14h30 à 20h Danse & Collation à 22€.

La collation sera composée : d’une assiette de charcuterie ; salade et fromage ; d’une part de tarte et d’un verre de Beaujolais.

danseurs.compiegnois@gmail.com +33 6 81 95 90 49 http://les-danseurs-du-coeur.over-blog.com/

Jérôme GAUTHIER

