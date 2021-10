Bascons Bascons Bascons, Landes Après-midi dansant – Bascons Bascons Bascons Catégories d’évènement: Bascons

Landes

Après-midi dansant – Bascons Bascons, 17 octobre 2021, Bascons. Après-midi dansant – Bascons 2021-10-17 – 2021-10-17

Bascons Landes Bascons Après-midi dansant à la salle Régenton à Bascons, animé par l’orchestre TRADITION. Entrée : 7€. Pass sanitaire obligatoire

Vente de boissons et pâtisseries sur place.

Organisé par l’Amicale Urous E Hardits.

