APRÈS-MIDI DANSANT AVEC MISTER SWING

APRÈS-MIDI DANSANT AVEC MISTER SWING, 18 août 2022, . APRÈS-MIDI DANSANT AVEC MISTER SWING

2022-08-18 – 2022-08-18 Ouverture des portes : 13h30. Début de l’après-midi dansant : 14h30. Tarif d’entrée : 12 €

Sur réservations au 02 52 80 00 75 ou contact@le-canotier.net Ouverture des portes : 13h30. Début de l’après-midi dansant : 14h30. Tarif d’entrée : 12 €

Sur réservations au 02 52 80 00 75 ou contact@le-canotier.net dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville