2022-02-24 14:30:00 – 2022-02-24 19:30:00

Après-midi dansant à Compiègne

2022-02-24 14:30:00 – 2022-02-24 19:30:00

Compiègne Oise

Les bénévoles de l'Association On Aime Danser ont prévu un nouvel après midi dansant ! Celui-ci ne sera officiel que si les mesures sanitaires gouvernementales sont levées. La confirmation sera faite le 16 Février.

danseurs.compiegnois@gmail.com
+33 6 81 95 90 49
http://les-danseurs-du-coeur.over-blog.com/

